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Три игрока Ювентуса отстранены от матчей и оштрафованы за нарушение антикоронавирусного протокола
Футболисты организовали вечеринку
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала и полузащитники Артур Рамос и Уэстон Маккенни были наказаны за нарушение антикоронавирусного протокола.
По информации журналиста Фабрицио Романо в "Твиттере", все трое футболистов были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды. Они точно не примут участия в ближайшей встрече 29-го тура итальянской Серии А с "Торино", которая состоится завтра, 3 апреля.
Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка.
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