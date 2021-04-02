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Три игрока Ювентуса отстранены от матчей и оштрафованы за нарушение антикоронавирусного протокола

Италия
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Футболисты организовали вечеринку

Три игрока Ювентуса отстранены от матчей и оштрафованы за нарушение антикоронавирусного протокола

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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала и полузащитники Артур Рамос и Уэстон Маккенни были наказаны за нарушение антикоронавирусного протокола.

По информации журналиста Фабрицио Романо в "Твиттере", все трое футболистов были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды. Они точно не примут участия в ближайшей встрече 29-го тура итальянской Серии А с "Торино", которая состоится завтра, 3 апреля.

Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Артур Рамос Уэстон Маккени
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