Три игрока Ювентуса отстранены от матчей и оштрафованы за нарушение антикоронавирусного протокола

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала и полузащитники Артур Рамос и Уэстон Маккенни были наказаны за нарушение антикоронавирусного протокола.

По информации журналиста Фабрицио Романо в "Твиттере", все трое футболистов были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды. Они точно не примут участия в ближайшей встрече 29-го тура итальянской Серии А с "Торино", которая состоится завтра, 3 апреля.

Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка.