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Синиша Михайлович раскритиковал наставника сборной Италии
Не обратил внимания на игрока "Болоньи"
Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович защитил атакующего полузащитника Роберто Сориано, который вернулся из сборной, при этом не сыграл ни минуты. Сербский тренер раскритиковал коуча сборной Италии Роберто Манчини за то, что тот вызвал Сориано, но не дал 30-летнему футболисту шанс одеть футболку "адзурры".
Он не обратил внимания на игрока "Болоньи", - сказал Михайлович на пресс-конференции, сообщает Football Italia. - Манчини позволил Сориано просто посидеть на трибунах в течение трех игр. Я не ожидал, что ему не дадут шанса хотя бы в какой-то из трех игр. Он - лучший итальянский полузащитник, и так поступать - нехорошо.
Было бы лучше, если бы он остался с нами. Мне это не понравилось; Я выступаю в качестве тренера "Болоньи" и как друг Манчини. Трижды на трибунах против ...кого? Принесите ему удовольствие! Он забил 9 голов, отдал много передач. Пусть играет!
На сегодня Сориано провел все 28 матчей в Серии А за "Болонью", забил 9 голов.
В следующем туре "Болонья" завтра, 3 апреля, примет лидера соревнований - миланский "Интер", на стадионе "Ренато ДалььАра".
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