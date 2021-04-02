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Синиша Михайлович раскритиковал наставника сборной Италии

Италия
(1 голосов)

Не обратил внимания на игрока "Болоньи"

Синиша Михайлович раскритиковал наставника сборной Италии

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Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович защитил атакующего полузащитника Роберто Сориано, который вернулся из сборной, при этом не сыграл ни минуты. Сербский тренер раскритиковал коуча сборной Италии Роберто Манчини за то, что тот вызвал Сориано, но не дал 30-летнему футболисту шанс одеть футболку "адзурры".

Он не обратил внимания на игрока "Болоньи", - сказал Михайлович на пресс-конференции, сообщает Football Italia. - Манчини позволил Сориано просто посидеть на трибунах в течение трех игр. Я не ожидал, что ему не дадут шанса хотя бы в какой-то из трех игр. Он - лучший итальянский полузащитник, и так поступать - нехорошо.

Было бы лучше, если бы он остался с нами. Мне это не понравилось; Я выступаю в качестве тренера "Болоньи" и как друг Манчини. Трижды на трибунах против ...кого? Принесите ему удовольствие! Он забил 9 голов, отдал много передач. Пусть играет!

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На сегодня Сориано провел все 28 матчей в Серии А за "Болонью", забил 9 голов.

В следующем туре "Болонья" завтра, 3 апреля, примет лидера соревнований - миланский "Интер", на стадионе "Ренато ДалььАра".

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В статье: Роберто Манчини Синиша Михайлович Роберто Сориано
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.04.2021 в 23:56
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