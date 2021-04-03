Серия А. Милан еле спасается дома от десятерых

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Хауге 87 - Квальярелла 57

": Д.Доннарумма, Салемакерс (Калулу 46), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 60), Кастильехо (Хауге 74), Чалханоглу, Крунич (Ребич 60), Ибрагимович

": Аудеро, Берешински, Тонелли, О. Колли, Ауджелло (Йошида 90), Кандрева (Лерис 90), Торсби, А. Силва, Дамсгор (Верре 90), Габбьядини (Аскильдсен 72), Квальярелла (Бальде 84)

: Салемакерс 45, Беннасер 50 - О. Колли 32, Торсби 39, А. Силва 45+1, Кандрева 73

: А. Силва 59 (вторая жёлтая)

Качели отчаяния и надежды "Милана" во Флоренции качнулись в сторону позитива. Красивый камбек, проявленный характер, заставили забыть о немалых игровых проблемах, прежде всего в центре поля. О том, что эта победа стала лишь третьей в 11-ти матчах во всех турнирах. Заодно важные игроки вернулись. На последнюю часть сезона в клубе уже начали смотреть с оптимизмом. Стефано Пиоли говорил о хороших кондициях и настроении игроков. Даже начал считать, сколько ещё очков нужно для обеспечивания места в Топ-4. Насчитал 16 в десяти матчах. Чуть ли не идиллия.

Оставались две "мелочи". Преодолеть проблемы на "Сан Сиро", где были набраны лишь 22 очка в 14-ти матчах, лишь пять в пяти последних. Впервые за почти два месяца связать две победы в лиге. В конце концов, наконец-то наладить игру, стабильность. До последнего вновь было далеко. Вновь слабо дома. "Сампдория", как и желал её наставник Клаудио Раньери, предстала сильной, неуступчивой. Такой же, которой была, когда уверенно побеждала "Интер", "Аталанту", "Лацио". Правда, три последних матча против грандов она проиграла без забитых мячей. Но сегодня не уступила.

В первом тайме "Милан" не нанёс ни одного удара по воротам с игры, ни одного в створ в целом. Он будто не хотел играть в футбол. "Сампдория" хотела, иногда высоко прессинговала, иногда красиво разыгрывала. Обычно же забрасывала вперёд на двух форвардов. "Милан" забрасывал на одного Златана, который ещё и часто попадал в офсайд. В многочисленных единоборствах также побеждали гости. Они начали серией угловых и штрафных. Доннарумма вытащил удар Габбьядини из-под перекладины и уже откровенно спас от классного удара Торсби головой. Вот и все опасные моменты.

Второй тайм уже начался необычно. А значит - интереснее. Пиоли выпустил на поле Калулу вместо Салемакерса, что, вообще-то, считается оборонительной заменой. Оборону это также не улучшило, ведь на 57-ой минуте без какого-либо давления Тео Эрнандес отдал мяч Квальярелле, и тот легко перебросил стоявшего далеко перед линией ворот Доннарумму. Тут же хозяева получили шанс вернуться после срыва атаки Силвой в центре поля. Далее их желание было заметно. Впрочем, кроме владения мячом и банальных забросов по центру и с флангов, ничего не было. Аудеро по-прежнему отдыхал.

Лишь в концовке, на 83-ей минуте, удалось разыграть комбинацию, Ребич даже отдал пас мимо Аудеро. Тогда Колли выбил. А на 87-ой удалась отличная контратака. Кесси оставил Хауге, а тот сыграл очень хладнокровно в окружении защитников и вратаря. Почти сразу же выстрел Чалханоглу пришлось отбивать Аудеро. В добавленное время мы наконец-то впервые увидели Златана. Ибра отлично оставил Кесси перед вратарём. Отчаянный подкат защитника перевёл мяч в стойку.

Три очка в шести последних матчах. Такой плохой домашней серии во всех турнирах у "Милана" не было восемь лет. Да и дело не только в доме. Эта команда в 2021-ом году в целом слаба. Потому по потерянным очкам уже опережает пятое место лишь на два.