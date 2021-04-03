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ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе

Италия
(2 голосов)

Украинец отдал результативные передачи на Мюриэля и Сапату

ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе

фото - Getty Images

Новина українською

Руслан Малиновский ассистировал Мюриэлю и Сапате в матче 29-го тура Серии А между "Аталантой" и “Удинезе”. На 43 минуте игры Руслан нашёл своим пасом Мюриэля, который вбегал в штрафную площадку. Этот гол стал для “Аталанты” вторым в матче.

Уже на 61 минуте Малиновский изящным пасом нашел в штрафной площадке Дувана Сапату, тот не промахнулся и увеличил преимущество бергамасков.

Эти пасы стали пятой и шестой результативной передачей Руслана в этом сезоне.

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В статье: Руслан Малиновский Удинезе Аталанта
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
03.04.2021 в 18:11
Раз уж дорогой редакции тяжело прикрутить оба видео сразу, то я оставлю ссылку, по которой есть оба видео: zn.ua/SPORT/ukrainets-malinovskij-otdal-dva-assista-za-atalantu-v-chempionate-italii.html
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