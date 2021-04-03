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ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе
Украинец отдал результативные передачи на Мюриэля и Сапату
фото - Getty Images
Руслан Малиновский ассистировал Мюриэлю и Сапате в матче 29-го тура Серии А между "Аталантой" и “Удинезе”. На 43 минуте игры Руслан нашёл своим пасом Мюриэля, который вбегал в штрафную площадку. Этот гол стал для “Аталанты” вторым в матче.
Уже на 61 минуте Малиновский изящным пасом нашел в штрафной площадке Дувана Сапату, тот не промахнулся и увеличил преимущество бергамасков.
Эти пасы стали пятой и шестой результативной передачей Руслана в этом сезоне.
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