ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе

Руслан Малиновский ассистировал Мюриэлю и Сапате в матче 29-го тура Серии А между "Аталантой" и “Удинезе”. На 43 минуте игры Руслан нашёл своим пасом Мюриэля, который вбегал в штрафную площадку. Этот гол стал для “Аталанты” вторым в матче.

Уже на 61 минуте Малиновский изящным пасом нашел в штрафной площадке Дувана Сапату, тот не промахнулся и увеличил преимущество бергамасков.

Эти пасы стали пятой и шестой результативной передачей Руслана в этом сезоне.