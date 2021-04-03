Гол тура в Италии. ВИДЕО невероятной бисиклеты в ворота Лацио

"Специя" отчаянно борется за сохранение места в высшем дивизионе Италии. Команда Винченцо Итальяно дала бой римскому "Лацио", правда, в конце концов уступила, пропустив с пенальти на 89-й минуте (2:1). Слабым утешением для "Специи" станет гол Даниэле Верде - можно не сомневаться, что удар 24-летнего форварда получит почетное звание лучшего в туре.