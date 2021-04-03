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Гол тура в Италии. ВИДЕО невероятной бисиклеты в ворота Лацио

Италия
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Даниэле Верде из Специи купается в лучах славы

Гол тура в Италии. ВИДЕО невероятной бисиклеты в ворота Лацио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Специя" отчаянно борется за сохранение места в высшем дивизионе Италии. Команда Винченцо Итальяно дала бой римскому "Лацио", правда, в конце концов уступила, пропустив с пенальти на 89-й минуте (2:1). Слабым утешением для "Специи" станет гол Даниэле Верде - можно не сомневаться, что удар 24-летнего форварда получит почетное звание лучшего в туре.

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В статье: Лацио (Рим) Специя (Италия) Даниэле Верде лучшие голы
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