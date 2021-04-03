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Экс-форвард Шахтера вывел свой клуб в Серию В за шесть туров до завершения чемпионата

Италия
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Помните Кристиано Лукарелли?

Экс-форвард Шахтера вывел свой клуб в Серию В за шесть туров до завершения чемпионата

Фото - ternanacalcio.com/

UA-Футбол
Новина українською

Кристиано Лукарелли в 2007-м переходил в "Шахтер" в статусе одного из лучших бомбардиров чемпионата Италии. В составе "Ливорно" фактурный форвард даже выигрывал Золотую бутсу Серии А, забив в сезоне 2003/04 29 голов. Донецкий клуб не пожалел за него восемь миллионов евро, но этот трансфер оказался провалом (хотя в Лиге Чемпионов он забил четыре мяча в девяти поединках). Лукалелли сыграл лишь полсезона в составе команды Луческу, после чего вернулся на Апеннины, где еще много поиграл в составе "Пармы", того же "Ливорно" и даже "Наполи", пока летом 2012-го не завершил карьеру игрока.

С тех пор Лукарелли - тренер, который сменил много команд в нижних дивизионах, пока в 2020-м не принял "Тернану" в Серии С (третий дивизионе). И вот здесь 45-летнего Кристиано прорвало - сегодня его клуб досрочно завоевал право на повышение в классе, хотя до завершения чемпионата еще шесть туров.

"Тернан" разгромила ближайшего преследователя "Авелино" со счетом 4: 1, и дистанция между ними увеличилась до 18 очков. В общем, команда Лукарелли в 32-х матчах выиграла 25 шесть раз сыграла вничью и лишь однажды проиграла. Сейчас в "Тернаны" продолжается серия из шести побед подряд.

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В статье: Кристиано Лукарелли Тернана (Италия)
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