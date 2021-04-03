Серия А. Торино - Ювентус 2:2. Реальная ничья, моральное поражение чемпиона

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

: Санабрия 26, 46 - Кьеза 13, Криштиану Роналду 79

": Сиригу, Иццо, Буонджорно, Бремер, Войвода, Ринкон (Лукич 65), Мандрагора, Ансальди, Верди (Базелли 87), Санабрия, Белотти (Дзадза 72)

": Щесны, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро (Рабио 87), Куадрадо, Кулушевски (Бернардески 71), Данило (Рэмзи 71), Бентанкур, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

: Ансальди 42, Ринкон 59, Санабрия 83, Мандрагора 88 - Куадрадо 68, Бернардески 90+2

Победы "Аталанты" и "Наполи" выбросили "Ювентус" из Топ-4 Серии А. Матчи в запасе ещё оставались, но их нужно было выигрывать. А для нынешнего "Юве" любая победа тяжела, любая лёгкая победа - сюрприз. Домашнее поражение от "Беневенто" потрясло клуб. Андреа Пирло призывал чемпионский дух, жажду мести. Которая у части этих игроков, у чемпионов, несомненно присутствует. Ну а игра где? Даже "Торино", борющийся за выживание и проигравший три матча из последних четырёх, чувствовал и заявлял, что такой "Юве" можно поймать. Можно отомстить за все поражения в дерби.

Чемпион был ослаблен и морально, и кадрово. Леонардо Бонуччи и Мерих Демираль заразились коронавирусом, Джанлуиджи Буффон был дисквалифицирован за богохульство. А Уэстон МакКенни, Пауло Дибала и Артур были исключены из заявки на матч самим Пирло за участие в запрещённой коронавирусным протоколом вечеринке. В таком состоянии даже аутсайдер был опасен. Тем более, что "Торино" Давиде Николы известен боевитостью, умением отыгрываться. Он вернулся с 1:2 на 3:2 против "Сассуоло" в самой концовке, вернулся с 0:3 на 3:3 против "Аталанты". Яростно боролся и сегодня.

"Торо" пропустил первым уже в пятом матче подряд. Шквал дебютных атак поначалу останавливали лишь неточность Кьезы и сейвы Сиригу от ударов Кьезы и Мораты. Мощный ответ Мандрагоры не попал. Попал Кьеза, обыгравшись с Моратой на левом фланге и настырно прорвавшись к вратарю под довольно острым углом. Однако после этого "бьянконери" сразу же снизили обороты до неимоверно медленных. "Гранатовые" сегодня вовсе не поражали умом и изысканностью атак. Зато были настырны. Рикошет от Алекса Сандро, удар низом Мандрагоры, неудачный сейв Щесны - и Санабрия добил головой.

До конца тайма "Ювентус" ответил лишь неожиданным навесом и ударом головой Мораты. Сиригу вытащил. В целом же никаких признаков штурма, ускорений, неудобства результата не было. "Торино" завязал борьбу в центре поля (где у соперника вновь играл защитник Данило), устраивал единоборства, пытался держать мяч подальше от своих ворот и снижать темп. Получалось. А в начале второго тайма был перехвачен пас Кулушевски назад. Санабрия вошёл в штрафную, защитник был на нём, Щесны ждал в ближнем углу. Но и здесь чемпион умудрился пропустить. Войцех просто отбил в ворота.

Лишь вскоре после этого мы увидели отрезки штурма. Навесы были опасными. Удар головой Криштиану Роналду Сиригу пришлось блестяще тащить из-под перекладины, другой такой чуть не попал. На 76-ой минуте бардак в штрафной закончился ударом Роналду с четырёх метров. Выше. Да и между этими отрезками хозяевам удавалось отдыхать.

В первом дерби нынешнего сезона "Торино" также вёл в счёте без особых шансов для соперника. Тогда он пропустил на 77-ой минуте с повторного навеса, пропустил и на 89-ой минуте с повторного навеса и проиграл. Очень много раз он терял результат в дерби в концовке. Здесь на 79-ой минуте повторный навес Кьеллини продолжил, португалец замкнул головой в упор. ВАР отменил решение арбитров на поле об офсайде. Тут же Бентанкур издали попал в стойку. Хотя и "быки" ответили. Щесны уверенно взял удар Лукича, тяжело вытащил удар головой Санабрии и штрафной Базелли.

Благодаря этой ничьей "Ювентус" вернулся на четвёртое место. Вроде бы возвращение в концовке должно придать ему оптимизма. Но на самом деле виден лишь пессимизм. С такой игрой, такими ошибками, о Скудетто говорить смешно. Тем более, что сопернику позволена лишь третья ничья в 12-ти последних очных матчах. Настолько удобного нужно было побеждать. А теперь приходится думать о яростной борьбе за место в Топ-4. "Торино" же добывает крайне важное очко в борьбе против вылета. И, наверное, также даже разочарован. Настолько слабого соседа можно было и переиграть.