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Гола Роналду недостаточно. Торино - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Торино - Ювентус, чемпионат Италии, 3 апреля 2021

Гола Роналду недостаточно. Торино - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Ювентус в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Героем хозяев поля стал Санабрия, оформивший дубль. Сначала он ответил на гол Кьеза, а затем вывел Торино вперед. Впрочем, удержать преимущество помешал Роналду, который воспользовался подачей со штрафного. Но ничья - вряд ли тот результат, на который рассчитывал Пирло - его команда не смогла сократить отставание от Милана, да еще и пропустила вперед Аталанту.

Итальянская Серия А. 29-й тур
Торино - Ювентус 2:2
Голы: Санабрия 27, 46 - Кьеза 13 Роналду 79

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Чемпионат Италии Торино (Турин) Антонио Санабрия Дивитись відео огляд матчу Торіно – Ювентус 3 квітня 2021
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