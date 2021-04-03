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Гола Роналду недостаточно. Торино - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Торино - Ювентус, чемпионат Италии, 3 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Ювентус в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Героем хозяев поля стал Санабрия, оформивший дубль. Сначала он ответил на гол Кьеза, а затем вывел Торино вперед. Впрочем, удержать преимущество помешал Роналду, который воспользовался подачей со штрафного. Но ничья - вряд ли тот результат, на который рассчитывал Пирло - его команда не смогла сократить отставание от Милана, да еще и пропустила вперед Аталанту.
Итальянская Серия А. 29-й тур
Торино - Ювентус 2:2
Голы: Санабрия 27, 46 - Кьеза 13 Роналду 79
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