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Это всегда красиво. ВИДЕО идеального штрафного в феерическом матче Наполи - Кротоне

Италия
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Смотреть видео обзор матча Наполи - Кротоне, чемпионат Италии, 3 апреля 2021

Это всегда красиво. ВИДЕО идеального штрафного в феерическом матче Наполи - Кротоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч Наполи - Кротоне стал настоящим украшением 29-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы выигрывали 2:0, 3:1, но позволили сопернику сравнять счет. Впрочем, подопечные Гаттузо не опустили рук и в конце концов добыли свою четвертую победу подряд в рамках чемпионата. Особенно заслуживает внимания третий гол от Наполи - на 34-й минуте Мертенс идеально пробил со штрафного

Вашему вниманию полный видео обзор матча Наполи - Кротоне, который завершился со счетом 4:3.

"Наполи" - "Кротоне" 4:3

Голы: Инсинье 19, Осимхен 22, Мертенс 34, Ди Лоренцо 72 - Симы 25, 48, Мессиас 59

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Кротоне (Кротоне)
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