В 21 год стал капитаном и обокрал Фонсеку. Кто такой Джакомо Распадори

Перед матчем 29-го тура итальянской Серии А против "Ромы" тренер "Сассуоло" оказался в весьма затруднительном кадровом положении. Из-за вспышки коронавируса в сборной он не мог задействовать нескольких игроков основы, в том числе капитана Доменико Берарди. Вместо форварда команды теоретически должен был вывести на поле вратарь Андреа Консильи, но Роберто Де Дзерби удивил своим выбором и вручил повязку 21-летнему Джакомо Распадори

"Я давно думал об этом. У меня в телефоне есть фото Джакомо, когда он был капитаном детской команды. Я поговорил с Консильи и Маньянелли, спросил их мнение. Они одобрили мою идею", - рассказал Де Дзерби после игры. Чутье тренера не подвело - "Сассуоло" отобрал два очка у волков, при этом решающий мяч на 85-й минуте забил именно Джакомо.

Распадори один из поколения молодых итальянских игроков, которые вовсю стучатся в основы своих команд. Его дебют в составе "Сассуоло" состоялся еще в мае 2019-го. Шла 90-ая минута заключительного матча Серии А против "Аталанты". Нероверди горели со счетом 3:1, играя при этом в меньшинстве. Травму получил правый защитник "Сассуоло" Пол Лирола, его и заменил Распадори. Люди, следящие за чемпионатом среди Примавер, не сомневались, что рано или поздно это произойдет.

Джакомо Распадори родился в небольшом городке Бентивольо, что в Эмилии-Романьи, в феврале 2000 года. Свои первые футбольные шаги он делал в местной академии под названием "Прогрессо". Согласитесь, многообещающая вывеска. Правда, надолго он там не задержался: позвал "Сассуоло". Туда его взял с собой нынешний главный тренер "Сассуоло U-15" Кристиан Папалато.

Нынешний сезон будет первым, когда Джакомо Распадори стал постоянно привлекаться к первой команде. До этого он успешно выступал на уровне U17 и U19 в сборной Италии, а также взял один трофей с примаверой "нероверди". Высокая результативность на уровне молодежи (один гол каждые две игры) позволила ему не только стать капитаном, но и попадать в заявку на матчи основной команды. Все изменилось в этом году, когда Роберто Де Дзерби стал предоставлять парню игровое время.

"В последние месяцы я учился у всех. В первую очередь, у Чиччо [Франческо Капуто – прим.], Бога и Берарди. Тренировки с ними дают многое. И на поле мне комфортно. Я должен поблагодарить Де Дзерби, который всегда верил в меня. И в первую очередь тренерам Примаверы. Команда помогла мне вырасти".

Интересно, что в одном из интервью, которое он дал La Gazzetta dello Sport, Джакомо Распадори признался, что в молодости он мог перейти в другой клуб, но остался в "Сассуоло". "У меня была возможность уйти. Я предпочел остаться и учиться. Моей целью было сыграть за "Сассуоло" в Серии А. В четырнадцать лет у меня были предложения от "Интера", "Милана" и "Ромы". Однако после обеда с родителями я решил остаться", - сказал Джакомо журналисту. Зимой он мог оказаться в аренде в "Модене", но оказался нужен тренерскому штабу.

В молодости Распадори сыграл практически во всех ролях в атаке. Однако сам он однажды после матча Кубка Италии с "Перуджей" обмолвился словом, что его любимая позиция – центрфорвард. Правда, Де Дзерби считает иначе, используя его в качестве треквартисты.

У Джакомо перед глазами существует два довольно ярких примера того, как могла бы развиваться его карьера. Оба этих игрока принадлежат "Сассуоло". Речь про Клода Аджапонга и Доменико Берарди. Первый старше Распадори на два года, второй – на пять. Аджапонг считался очень талантливым, рано дебютировал за клуб и использовался на обоих флангах перед тем, как стать защитником. Однако чуда не случилось и сейчас он находится в аренде в "Вероне". Кажется, что уровень Серии А слишком высок для него. Доменико Берарди впервые появился на поле за "Сассуоло" в восемнадцать, причем на уровне Серии Б. Сейчас он безоговорочный лидер.

Не стоит удивляться, что Джакомо Распадори стал получать игровое время только в двадцать лет. Это не столько говорит о том, что он не талантлив или не талантлив настолько, что начал играть не рано, а о том, что Де Дзерби подводит парня под нужное время. Против более слабых команд молодой форвард пока получает по 10-20 минут, против сильных – совсем мало. Для него сейчас важно прочувствовать доверие и уровень лиги.

Его первый гол в Серии А отчасти повлиял на битву за Скудетто. На тот момент "Лацио" преследовал "Ювентус" и встречался с "Сассуоло". Первый матч для Распадори в стартовом составе. Рядом – Франческо Капуто и Жереми Бога. Нероверди имели немало шансов, но счет открыл Луис Альберто. Он же ошибся, когда мяч был перехвачен на половине поле "орлов", оказался у Капуто, который был на грани офсайд. Тому хватило мимолетного взгляда налево, чтобы дать точный пас на ход Джакомо. Стракоша был бессилен. Победный гол забил головой на 89-й минуте сам Чиччо. Мяч в ворота "Ромы" - уже четвертый в карьере форварда в высшем дивизионе (в 30 сыгранных матчах).

Мировая ролевая модель Джакомо Распадори – это Серхио Агуэро, тогда как в Италии его сравниваю с Антонио Ди Натале. С обоими их роднят физические данные и умение работать с мячом. У него явно есть инстинкт центрального форварда забивать голы, но также он вполне может "пожертвовать" бомбардирскими целями и отдать пас партнеру. Пока не ясно, сможет ли Распадори перейти на другой уровень – с уровня "середняка" в клубы типа "Наполи", "Милана", "Интера" и "Ювентуса". Однако за ним точно стоит последить, ведь у парня многообещающее будущее.