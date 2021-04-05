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"Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду

Италия
(2 голосов)

Невежливый Криштиану

"Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Фланговый защитник "Аталанты" Робин Гозенс рассказал историю о неудачной попытке получить джерси лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду. Цитирует отрывок из автобиографии футболиста портал Goal.com.

"После матча с "Ювентусом" я хотел осуществить свою мечту – получить футболку Роналду. После финального свистка я подошел к португальцу. Однако Роналду отказался. Я попросил его: "Криштиану, я могу взять твою футболку?" Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: "Нет!".

"Мне стало стыдно, я покраснел и ушел, чувствуя себя малышом. Когда происходит что-то постыдное, ты оглядываешься по сторонам и думаешь – заметил ли кто-то это? Примерно так я себя чувствовал".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Робин Гозенс
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Wille_kiev (Украина)
05.04.2021 в 11:31
Га*дон шо сказать...
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