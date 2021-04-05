"Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду

Фланговый защитник "Аталанты" Робин Гозенс рассказал историю о неудачной попытке получить джерси лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду. Цитирует отрывок из автобиографии футболиста портал Goal.com.

"После матча с "Ювентусом" я хотел осуществить свою мечту – получить футболку Роналду. После финального свистка я подошел к португальцу. Однако Роналду отказался. Я попросил его: "Криштиану, я могу взять твою футболку?" Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: "Нет!".