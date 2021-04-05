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Златан вечен: Ибрагимович продлит контракт с Миланом
До сорока будет играть
Фото: Italian Football TV
Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подпишет новый трудовой договор с "россонери". Местные СМИ активно сообщают о том, что стороны договорились о продлении соглашения еще на один год.
Мальдини и компания вели переговоры со Златаном несколько недель и на днях пришли к договоренности. На данный момент осталось уточнить мелкие детали сделки. Официально о подписи 39-летнего Ибрагимовича под новым контрактом должны сообщить в ближайшее время.
В 16 поединках текущей кампании Серии А Ибрагимович забил 15 голов. Недавно швед вернулся в сборную, чтобы помочь главной команде страны на отборочных поединках к чемпионату мира-2022.
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