Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может бесплатно подписать полузащитника Милана
Чалханоглу пока не продлил контракт с миланцами
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может сменить клуб по окончанию сезона, пишет Sky Sport Italia.
По информации источника, 27-летним турком интересуется "Ювентус". Миланцы еще не продлили с игроком контракт, который истекает в июне 2021 года, поэтому хавбек может вести переговоры с другими клубами.
Сообщается, что Чалханоглу хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб не может предложить футболисту больше 4 миллионов. "Арсенал" и "Челси" также следят за ситуацией.
В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 34 матча за "Милан", на его счету 7 голов и 11 результативных передач.
Популярное сейчас
- Стало известно, под какие санкции попал президент Миная
- Динамо не подпишет Самбу, Кополовец закончил карьеру из-за Севидова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон - герой Динамо, юбилей Мораеса, неудача Симеоне. Главные новости за 4 апреля
- Гол тура в Италии. ВИДЕО невероятной бисиклеты в ворота Лацио
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО