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Ювентус может бесплатно подписать полузащитника Милана

Италия
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Чалханоглу пока не продлил контракт с миланцами

Ювентус может бесплатно подписать полузащитника Милана

Новина українською

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может сменить клуб по окончанию сезона, пишет Sky Sport Italia.

По информации источника, 27-летним турком интересуется "Ювентус". Миланцы еще не продлили с игроком контракт, который истекает в июне 2021 года, поэтому хавбек может вести переговоры с другими клубами.

Сообщается, что Чалханоглу хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб не может предложить футболисту больше 4 миллионов. "Арсенал" и "Челси" также следят за ситуацией.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 34 матча за "Милан", на его счету 7 голов и 11 результативных передач.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан (Италия)
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