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Милан не будет продлевать контракт с Манджукичем

Италия
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В настоящее время форвард восстанавливается от травмы

Милан не будет продлевать контракт с Манджукичем

Новина українською

"Милан" принял решение не продлять контракт нападающего Марио Манджукича. Ему не будет предложено новое соглашение, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента.

34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе "россонери", проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения.

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В статье: Марио Манджукич Милан (Италия)
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