Милан не будет продлевать контракт с Манджукичем

"Милан" принял решение не продлять контракт нападающего Марио Манджукича. Ему не будет предложено новое соглашение, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента.

34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе "россонери", проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения.