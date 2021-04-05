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Милан не будет продлевать контракт с Манджукичем
В настоящее время форвард восстанавливается от травмы
"Милан" принял решение не продлять контракт нападающего Марио Манджукича. Ему не будет предложено новое соглашение, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента.
34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе "россонери", проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения.
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