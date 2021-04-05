Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Массимилиано Аллегри встретился с президентом Ювентуса
Тренер может вернуться в стан туринцев
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провел встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, пишет Tuttosport.
Источник утверждает, что Аллегри был бы рад вернуться в "Ювентус", но не хочет делать это посреди сезона. Проблемой может стать конфликт специалиста с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.
53-летний Массимилиано Аллегри пять раз приводил "Ювентус" к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза выходила в финал Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Стало известно, под какие санкции попал президент Миная
- Динамо не подпишет Самбу, Кополовец закончил карьеру из-за Севидова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Белый флаг Агробизнеса и враждебный дом имени Шухевича - анонс 20-го тура Первой лиги
- Экс-форвард Шахтера вывел свой клуб в Серию В за шесть туров до завершения чемпионата
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО