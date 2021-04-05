Массимилиано Аллегри встретился с президентом Ювентуса

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провел встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, пишет Tuttosport.

Источник утверждает, что Аллегри был бы рад вернуться в "Ювентус", но не хочет делать это посреди сезона. Проблемой может стать конфликт специалиста с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

53-летний Массимилиано Аллегри пять раз приводил "Ювентус" к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза выходила в финал Лиги чемпионов.