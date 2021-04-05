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Массимилиано Аллегри встретился с президентом Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Тренер может вернуться в стан туринцев

Массимилиано Аллегри встретился с президентом Ювентуса

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Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провел встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, пишет Tuttosport.

Источник утверждает, что Аллегри был бы рад вернуться в "Ювентус", но не хочет делать это посреди сезона. Проблемой может стать конфликт специалиста с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

53-летний Массимилиано Аллегри пять раз приводил "Ювентус" к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза выходила в финал Лиги чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
05.04.2021 в 18:14
Да. Погорячились они с назначением Пирло главным тренером. Он хоть игрок и умный, но брать такой клуб под руководство без опыта - это самоубийство. Впервые за столько лет Юве так беззубо выступает на всех фронтах.
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