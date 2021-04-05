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Гаттузо vs Пирло. Должность в Ювентусе висит на волоске одного матча
Дуэль экс-одноклубников из "Милана" - а теперь тренеров
Туринский "Ювентус" уволит главного тренера Андреа Пирло, если "бьянконери" проиграют в среду "Наполи".
"Бьянконери" и "адзурры" сыграют перенесенный матч 3-го тура 7 апреля. Начало игры в 19:45 по Киеву.
Игра была перенесена еще в октябре из-за вспышки ковида в "Наполи". Сначала неаполитанцы получили техническое поражение 0:3, но апелляционная инстанция решила перенести матч.
По мнению Il Corriere della Sera, игра может стать решающей для будущего Пирло. "Старая синьора" может уволить своего тренера, если проиграет команде Дженнаро Гаттузо.
Sport Mediaset сообщает, что Пирло непременно ждет увольнение в случае поражения от "адзурри"
Тогда его помощник Игор Тудор может стать временным исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
Сейчас "Ювентус" идет на 4 месте в таблице Серии А - у него одинаковое количество очков с "Наполи".
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