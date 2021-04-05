Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва

Нападающего итальянского "Милана" Златана Ибрагимовича раскритиковали за то, что в 2011 году он застрелил льва в Южной Африке, а затем перевез его шкуру и череп на родину - в Швеции.

Убитое Ибрагимовичем животное провело год в вольере перед тем, как его использовали для охоты. Лев официально занесен в Красную книгу, но по закону в ЮАР охота на него все равно разрешена при наличии соответствующих разрешений, сообщает Expressen.

В рамках своего расследования издание сообщило о 82 охотниках из Швеции, которые пытались провести на родину трофеи. Ибрагимович в ответ отказался от комментариев.

39-летний швед во многих интервью сравнивает себя со львом. У него на спине набита огромная татуировка этого животного. В Швеции нападающего раскритиковали и призвали ответить за убийство беззащитного животного.