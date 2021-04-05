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Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва
И перевозке его шкуры из Африки в Швецию
фото - Getty Images
Нападающего итальянского "Милана" Златана Ибрагимовича раскритиковали за то, что в 2011 году он застрелил льва в Южной Африке, а затем перевез его шкуру и череп на родину - в Швеции.
Убитое Ибрагимовичем животное провело год в вольере перед тем, как его использовали для охоты. Лев официально занесен в Красную книгу, но по закону в ЮАР охота на него все равно разрешена при наличии соответствующих разрешений, сообщает Expressen.
В рамках своего расследования издание сообщило о 82 охотниках из Швеции, которые пытались провести на родину трофеи. Ибрагимович в ответ отказался от комментариев.
39-летний швед во многих интервью сравнивает себя со львом. У него на спине набита огромная татуировка этого животного. В Швеции нападающего раскритиковали и призвали ответить за убийство беззащитного животного.
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