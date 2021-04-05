  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва

Италия
(1 голосов)

И перевозке его шкуры из Африки в Швецию

Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающего итальянского "Милана" Златана Ибрагимовича раскритиковали за то, что в 2011 году он застрелил льва в Южной Африке, а затем перевез его шкуру и череп на родину - в Швеции.

Убитое Ибрагимовичем животное провело год в вольере перед тем, как его использовали для охоты. Лев официально занесен в Красную книгу, но по закону в ЮАР охота на него все равно разрешена при наличии соответствующих разрешений, сообщает Expressen.

В рамках своего расследования издание сообщило о 82 охотниках из Швеции, которые пытались провести на родину трофеи. Ибрагимович в ответ отказался от комментариев.

39-летний швед во многих интервью сравнивает себя со львом. У него на спине набита огромная татуировка этого животного. В Швеции нападающего раскритиковали и призвали ответить за убийство беззащитного животного.

Читайте такжеФанат Црвены Звезды обзывал ксенофобским выражением Златана Ибрагимовича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 22:06
Лео напрягся...
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
05.04.2021 в 22:05
А я думал Пежо сломал...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...