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В составе Торино и Кальяри - положительные результаты тестов на COVID-19

Италия
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Вратари сборной Италии

В составе Торино и Кальяри - положительные результаты тестов на COVID-19

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Игрок первой команды "Торино" 5 апреля получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает сайт итальянского клуба.

Игрок уже отбыл на изоляцию. По данным La Repubblica, коронавирус обнаружен у голкипера "Торино" и национльной сборной Италии - 34-летнего Сальваторе Сиригу.

В этом сезоне он провел 26 матчей в Серии А, пропустил 48 мячей. В субботу голкипер защищал ворота "Торино" в игре с "Ювентусом" (2:2).

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Положительный результат и у голкипера "Кальяри" Алессио Краньо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Тест был сдан 4 апреля, после возвращения игрока из национальной команды.

Сейчас голкипер находится на самоизоляции. В этом сезоне Краньйо провел в Серии А все 29 матчей, пропустил 50 голов.

Напомним, что накануне вспышка COVID-19 зафиксировано в лагере "скуадры адзурры".

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В статье: Италия Кальяри (Кальяри) Торино (Турин) Кальяри коронавирус
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