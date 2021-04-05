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В составе Торино и Кальяри - положительные результаты тестов на COVID-19
Вратари сборной Италии
Игрок первой команды "Торино" 5 апреля получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает сайт итальянского клуба.
Игрок уже отбыл на изоляцию. По данным La Repubblica, коронавирус обнаружен у голкипера "Торино" и национльной сборной Италии - 34-летнего Сальваторе Сиригу.
В этом сезоне он провел 26 матчей в Серии А, пропустил 48 мячей. В субботу голкипер защищал ворота "Торино" в игре с "Ювентусом" (2:2).
Положительный результат и у голкипера "Кальяри" Алессио Краньо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Тест был сдан 4 апреля, после возвращения игрока из национальной команды.
Сейчас голкипер находится на самоизоляции. В этом сезоне Краньйо провел в Серии А все 29 матчей, пропустил 50 голов.
Напомним, что накануне вспышка COVID-19 зафиксировано в лагере "скуадры адзурры".
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