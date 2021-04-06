Янг, Видаль, Перишич и остальные. Интер хочет избавиться от 10 игроков

Англичанин Эшли Янг покинет "Интер" в конце сезона, будущее еще 9 игроков в команде - под вопросом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У Янга, бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы", закончится контракт и шансы на продолжение сделки ничтожны.

Лидер Серии А размышляет над будущим в клубе еще 9 игроков.

Так контракт 33-летнего центрбека Андреа Раноккии также закончит действие в конце текущей кампании, и защитник сам решит, каким будет его будущее. Он может либо искать другой клуб, либо продлить контракт еще на один сезон.

Уругваец Матиас Весино будет выставлен на трансфер, ведь в этом сезоне 29-летний центральный полузащитник провел лишь 70 минут во всех соревнованиях.

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Клубу нужно определиться по поводу будущего Артуро Видаля, Роберто Гальярдини, Ивана Перишича и Стефано Сенси.

Летом Видаль присоединился к "нерадзурри" - перешел из "Барселоны". Его контракт истекает в июне 2022 года, и "нерадзурри" имеют возможность продлить срок пребывания игрока на "Стадио Меацца" до 2023 года.

Румынский вратарь 23-летний Йонут Раду, 21-летний нападающий Андреа Пинамонти должны уйти в аренду, а 35-летний кипер Даниэле Паделли обсудит свое будущее с гендиректором "Интера" Беппе Мароттой в конце сезона.