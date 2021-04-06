В Ювентусе обнаружен третий случай заболевания COVID-19 за последнее время

Ранее стало известно, что "Ювентус" не сможет рассчитывать в ближайший период на защитников Леонардо Бонуччи и Мериха Демираля – оба футболиста сдали положительные тесты на COVID-19.

По информации Il Corriere dello Sport, перед завтрашним поединком с "Наполи" (начало встречи – в 19:45 по киевскому времени) в стане "Юве" обнаружили еще один случай заболевания коронавирусом. Позже стало известно, что инфицировался Федерико Бернардески.

Напомним, ранее матч был перенесен уже во второй раз, команды должны были встретиться 4 октября в Турине. На данный момент "Ювентус" и "Наполи" занимают четвертое и пятое места соответственно в турнирной таблице Серии А.