Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески заразился коронавирусной инфекцией.

"Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у Федерико Бернардески обнаружен положительный результат теста на COVID-19. Игрок изолирован от команды, болезнь проходит бессимптомно", — пишет пресс-служба туринцев.

В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провёл 24 матча и отдал две результативные передачи.

"Ювентус" в 28 турах набрал 56 очков и занимает четвёртое место, на 12 очков отставая от лидера турнира, "Интера".