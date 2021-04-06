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Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Бернардески сдал положительный тест на коронавирус

Ещё один игрок Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус

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Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески заразился коронавирусной инфекцией.

"Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у Федерико Бернардески обнаружен положительный результат теста на COVID-19. Игрок изолирован от команды, болезнь проходит бессимптомно", — пишет пресс-служба туринцев.

В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провёл 24 матча и отдал две результативные передачи.

"Ювентус" в 28 турах набрал 56 очков и занимает четвёртое место, на 12 очков отставая от лидера турнира, "Интера".

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Бернардески
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