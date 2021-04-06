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Президент Наполи: УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Италия
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Так считает и Пеп Гвардиола

Президент Наполи: УЕФА и ФИФА убивают футболистов

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился со словами главного тренера "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Специалист ранее раскритиковал УЕФА за плотный футбольный календарь.

"Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардиола. Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардиола сказал: "слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов". Я говорил это с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола", — написал Де Лаурентис в своем Twitter 6 апреля.

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В статье: Хосеп Гвардиола Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь)
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