Президент Наполи: УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился со словами главного тренера "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Специалист ранее раскритиковал УЕФА за плотный футбольный календарь.

"Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардиола. Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардиола сказал: "слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов". Я говорил это с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола", — написал Де Лаурентис в своем Twitter 6 апреля.