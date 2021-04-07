Ювентус - Наполи: хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз

7 апреля состоится матч третьего тура Серии А, в котором встретятся претенденты на попадание в ТОП-4 - туринский "Ювентус" дома примет "Наполи". Сначала неаполитанцам засчитали техническое поражение за неявку на данный поединок, но потом "Наполи" выиграл апелляцию и матч перенесли.

Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, которые играли в этих командах. С квизом, в котором будут 20 футболистов, вам надо справиться за три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.