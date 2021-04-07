Пирло: Я знаю, что президент Ювентуса встречался с Максом Аллегри

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло выступил на пресс-конференции перед сегодняшним поединком с "Наполи". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Цитирует Пирло сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Это будет важный матч в контексте нашей позиции в турнирной таблице. "Наполи" сейчас в хорошей форме. Пауло Дибала в хорошей форме, он тренировался с командой и занимался с мячом. Он снова доступен, и я надеюсь, что он будет готов к поединку с "адзурри".