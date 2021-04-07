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Пирло: Я знаю, что президент Ювентуса встречался с Максом Аллегри

Италия
(2 голосов)

Боится ли Андреа?

Пирло: Я знаю, что президент Ювентуса встречался с Максом Аллегри

Фото: World Today

Новина українською

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло выступил на пресс-конференции перед сегодняшним поединком с "Наполи". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Цитирует Пирло сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Это будет важный матч в контексте нашей позиции в турнирной таблице. "Наполи" сейчас в хорошей форме. Пауло Дибала в хорошей форме, он тренировался с командой и занимался с мячом. Он снова доступен, и я надеюсь, что он будет готов к поединку с "адзурри".

"Я знаю, что президент "Ювентуса" встречался с Аллегри. Аньелли сам сообщил мне об этом. Футбол футболом, а дружба дружбой. Мой Ужин с Мальдини не означает, что я могу возглавить "Милан". Босс доверяет мне, я не должен его подвести – тогда смогу остаться здесь и на следующий сезон".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли
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Источник:
Di Marzio

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