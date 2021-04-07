Осень патриархата в юбилей патриарха. Андреа Пирло и Ювентус рискуют упасть на дно

Сегодня в Турине состоится не встреча друзей, а яростная битва. Вся ноша потерянных Скудетто "Наполи", вся его ненависть к ослабевшему гегемону лиги, уникальная возможность нанести "Ювентусу" почти смертельный удар, после девяти чемпионских титулов подряд выбив его даже из зоны Лиги Чемпионов - это добавит встрече Андреа Пирло с Дженнаро Гаттузо неимоверной остроты. Добавит и положение первого. Пирло прямо угрожает отставка, и в случае поражения его тренерской карьере и даже его легенде может быть нанесен ощутимый удар. Состоится землетрясение?

Экономика тянет вниз

Прежде всего, такой регресс был ожидаемым результатом тенденций. Административных, финансовых, спортивных. Уже четвертый год подряд "Ювентус" закончит с убытком. За первую половину нынешнего сезона он уже составил 113.7 миллионов евро, за первую половину предыдущего (еще до нашествия коронавируса) - 50.3. Расходы начали увеличиваться, а рост доходов не покрывал их еще до пандемии. Потому в 2020-ом году пришлось прибегать к бухгалтерским трюкам вроде трансфера Пьянича-Артура и отсрочки выплаты 90 миллионов зарплат на следующий год. Такую планируют и сейчас.

Расходы на зарплаты уже в сезоне 2018/19 почти сравнялись с общим доходом - 464:451. А это сигнал тревоги о неправильном функционировании клуба и сигнал Финансовому Фейр-плей. От ФФП клуб спасла как раз пандемия и фактическая его отмена. Как и от полного обвала акций. После неудачного Туринского дерби они упали еще на два процента. За два года клуб был вынужден привлечь более 300 миллионов вложений от акционеров для выравнивания бюджета, собирается просить еще сто сейчас. При том, что главный акционер - холдинг Exor - сам в долгах, доходящих до 1.3 миллиарда евро.

Антонио Кассано заявил, что "Ювентус" побеждал в экономной лиге. За время его правления в Серии А общее трансферное сальдо 20-ти клубов в год и вправду составляло лишь 25-130 миллионов, в то время, как сам "Юве" доходил до 80-100. В последние же годы сальдо 20-ти клубов выросло до 335-ти. Да, огромные деньги, вложенные "Интером", "Миланом" (клубы из столицы моды за последние пять лет нетто выложили на трансферы в полтора раза больше, чем туринцы), "Наполи" поначалу были бесполезны, казались выброшенными на ветер. Но в итоге именно сейчас начали работать.

Дежавю 80-х и 2000-х

Наломала дров и молодая администрация. Сильнейшим людям в Exor и "Ювентусе" - Джону Элканну, Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Павелу Недведу - нет и пятидесяти. Их энтузиазм, задор стал козырем, когда нужно было атаковать, развиваться ловить моменты. Однако во времена кризиса, когда нужно обороняться, удерживать позиции, искать солидные вложения, они раз за разом горячились и ошибались. Выбросили взрослых и взвешенных Джузеппе Маротту и Массимилиано Аллегри, во времена общеитальянского экономического и политического кризиса пошли на авантюру имени Криштиану Роналду.

Результатом стало разрушение традиционного "Ювентуса" - корпорации, где нет "я", а есть лишь команда, где победа - не самое важное, а единственное, что важно, где бьются до конца, до fino alla fine. В пользу звезды Роналду, которая ярче, чем любой клуб, в пользу атакующего футбола любой ценой, даже результата, в пользу Маурицио Сарри, в котором нет ничего ювентусовского, Пирло, в котором нет ничего тренерского. Клуб из души, сердца и позвоночника Турина пытались превратить в холодный всемирный бренд. И в итоге остались без души, сердца, позвоночника и бренда.

И самое интересное, что клуб уже наступал на те же грабли дважды. После золотой эры Джованни Трапаттони в 80-х звал совершенно чужих тренеров-середняков - Рино Маркези, Луиджи Майфреди с его ярким "шампанским" футболом. Также звал свою легенду без тренерского опыта. Первые двое докатились до 7-8 мест, Дино Дзофф был третьим-четвертым и брал Кубки. В 2007-09 годах с чужим Клаудио Раньери "Юве" забивал в среднем за матч больше, чем с Фабио Капелло и Марчелло Липпи. Но трофеев не было. А с символом клуба без тренерского опыта Чиро Феррарой было седьмое место.

Сейчас Пирло взял Суперкубок, в финале Кубка и на четвертом месте в Серии А. Почти как Дзофф. При нем и при Сарри команда забивала/ет в среднем больше, чем при Антонио Конте и Аллегри. Но и сейчас видны "характер" и "близость к большим трофеям" Майфреди и Феррары, а не Липпи или Аллегри.

Ком из мелкой грязи

На этом фоне серия мелких проколов меркнет. Хотя вместе они складываются в ком некомпетентности и грязи. Скандал с экзаменом Луиса Суареса по итальянскому языку, когда Паратичи якобы просил экзаменаторов передать ему готовые ответы, стал пятном. Как и, например, скандал 2017-го года о якобы передаче мафии билетов на матчи. Скандал с нарушением Криштиану Роналду коронавирусного протокола осенью и Пауло Дибалой, Уэстоном МакКенни и Артуром - сейчас. Причем КР7 клуб отмазывал отчаянно, говоря, что свободен в свое свободное время, а этих троих осудил и вывел из заявки.

Сами Паратичи и Недвед не раз теряли самоконтроль, бросались на судей (словесно), даже спускаясь для этого к полю. Даже Аньелли позволил вовлечь себя в перепалку с Конте, ныне тренером "Интера". После дерби, похоже, устроил перепалку и с Пирло в раздевалке. Руководство в сезоне 2020/21 ведет себя инфантильно. Президент "Ювентуса" в 2006-09 годах Джованни Кобольи Джильи даже прямо заявляет, что Недвед и Паратичи не созданы из материала руководителей. А Пирло даже не способен, как заявляет Клаудио Маркизио, соединить молодежь с ветеранами. Они ныне разделены на группы.

Кобольи Джильи рассказывает о лидерстве функционеров клуба в былые времена. "Джампьеро Бониперти (автор фразы о том, что победа - единственное, что важно) решал за игроков все, а Лучано Моджи даже запрещал носить украшения". Это звучит как диктатура, и к нынешним временам с нынешними игроками точно не применимо. Тем не менее, он прав в том, что "недостаточно бить по флагу, как сделал Недвед. Он должен обучать игроков, привить им понимание ценности футболки, которую они надевают".

Мало характера и ясности

Пирло брали для молодежной революции и для прививания интенсивного атакующего футбола. Революция видна. Федерико Кьеза, Уэстон МакКенни уже лидеры, Деян Кулушевски часто играет. В "старте" даже появлялись сразу пятеро игроков молодежных сборных по возрасту. Что исторически для "Ювентуса" просто немыслимо. Также его футбол интенсивнее, чем футбол Сарри, нейтральному зрителю смотреть матчи его "Юве" интересно. Однако уйма ошибок при розыгрыше мяча от обороны, который он требует, десятки "кроссов" с флангов без попыток из центра, бесхарактерность команды терпеть не готовы.

С такими требованиями от тренера с нулевым опытом руководство должно было ожидать проблемы, должно было понимать, что будут матчи с упущенным преимуществом, глупыми ошибками, нестабильностью. Что команда ветеранов и юнцов, то есть без игроков в расцвете сил, не способна взять Скудетто. В принципе, оно вроде бы понимает. Ведь и Паратичи, и Аньелли, и Элканн рассказывают о смене поколений, омолаживании, о лишь начале проекта Пирло. Проблема в том, что они же напоминают о предыдущих сменах, которые удалось совершить на фоне продолжения побед. Эту так не удается.

Разумеется, сам Пирло также виноват. Он затеял революцию слишком резко, и без игроков в расцвете карьеры. Кроме того, его гибридная тактика 3-5-2/4-4-2 тяжела для понимания. И для ветеранов, которым кажется, что не нужно ничего менять. И для молодых. А переводы крайних защитников в центр обороны и в центр поля, вингеров на фланги обороны вносят еще больше нестабильности, запутывают его самого. Вначале он говорит, что нужно растягивать соперника переводами мяча с фланга на фланг, а затем - что его команда играет слишком горизонтально и предсказуемо.

Проект Криштиану провален

Многие уже просто позабыли, что такой слабый "Юве" когда-то существовал и может существовать. Даже Арриго Сакки изумлен, видя его. "Отсутствует интенсивность, они не играют как команда, не способны защищаться или атаковать вместе. Абсурдно, но кажется, что им не хватает мотивации. Как и командного духа и единства". А Капелло и бывший игрок команды Алессио Таккинарди критикуют ветеранов: "Почему после неудачных матчей к микрофонам подходит Кьеза, а не Роналду"? "Ветераны здесь в радости, но прячутся в кризисные времена".

Криштиану? Он лучший бомбардир Серии А, и в целом, и по голам с игры. Паратичи даже смешно, когда кто-то критикует его. Но ведь он тянет одеяло на себя, его можно обвинять в проблемах с командной игрой, в низкой командной скорости. В 90-та миллионах, которые клуб ежегодно расходует на его пребывание там. То есть 20-ти процентах всех клубных расходов. Можно посчитать, что он принес в нынешнем сезоне команде 11 очков в лиге, в то время как Лукаку и Иммобиле своим - по 16, а Златан - 13. Можно заявить, что его проект провалился и что для клуба лучше, чтобы он ушел.

Наследники не те

В "Наполи" не очень доверяют разговорам о кризисе "Ювентуса", помня, что он всегда умел находить скрытые ресурсы и побеждать в отчаянной ситуации. В нынешнем сезоне он впервые не победил в двух матчах лиги подряд, и трех таких подряд еще не было. Он более чем способен победить сегодня. Хотя в таком сезоне кажется, что "Ювентус" и тренер Пирло способны достичь невиданного дна, то есть не попасть в Лигу Чемпионов. И именно в году столетия патриарха клуба Джанни Аньелли. Но его уже нет на свете, а в клубе нет Платини, Липпи, Конте, Аллегри. Наследники же не те.

Пирло заявляет, что команда за ним и жаждет реванша. Хуан Куадрадо - что сплочена как никогда. Но ведь это нужно было показать после 0:1 дома от "Беневенто". Болельщики требовали баннером: "Вас интересуют лишь соцсети, спонсоры и ваши миллионы. Сфокусируйтесь на дерби, покажите, что у вас есть тестикулы". Не показали. 2:2. И во время Туринского дерби Аньелли ужинал дома в компании Аллегри. Лишь дружеская встреча, как заявил Пирло? Да ну! Сегодняшний вечер точно будет "захватывающим дух", как заявил Corriere Dello Sport, и минуты до него проходят "как бесконечность".