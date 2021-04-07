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Свежий или кислотный дизайн? Миланский Интер представил четвертую форму на следующий сезон
Давайте взглянем
Фото: Inter
Миланский "Интер" представил на своем официальном сайте новую футболку на кампанию-2021/22. Пресс-служба "нерадзурри" отмечает, что майка презентует новую визуальную идентичность клуба.
Переплетение геометрических форм и яркая цветовая палитра передают взгляды итальянского художника и основателя клуба Джорджио Муджиани.
???? | JERSEY— Inter (@Inter_en) April 7, 2021
The first jersey featuring our new logo gives shape to our story. Be inspired by our city.
Are you ready? #IMInter ⚫️???? pic.twitter.com/S3RxmHyp8v
Напомним, в конце прошлого месяца "Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.
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