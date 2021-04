Свежий или кислотный дизайн? Миланский Интер представил четвертую форму на следующий сезон

Миланский "Интер" представил на своем официальном сайте новую футболку на кампанию-2021/22. Пресс-служба "нерадзурри" отмечает, что майка презентует новую визуальную идентичность клуба.

Переплетение геометрических форм и яркая цветовая палитра передают взгляды итальянского художника и основателя клуба Джорджио Муджиани.

???? | JERSEY



The first jersey featuring our new logo gives shape to our story. Be inspired by our city.



Are you ready? #IMInter ⚫️???? pic.twitter.com/S3RxmHyp8v