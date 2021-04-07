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Свежий или кислотный дизайн? Миланский Интер представил четвертую форму на следующий сезон

Италия
(1 голосов)

Давайте взглянем

Свежий или кислотный дизайн? Миланский Интер представил четвертую форму на следующий сезон

Фото: Inter

Новина українською

Миланский "Интер" представил на своем официальном сайте новую футболку на кампанию-2021/22. Пресс-служба "нерадзурри" отмечает, что майка презентует новую визуальную идентичность клуба.

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Переплетение геометрических форм и яркая цветовая палитра передают взгляды итальянского художника и основателя клуба Джорджио Муджиани.

Напомним, в конце прошлого месяца "Интер" презентовал новую эмблему клуба. Значок выполнен в трех цветах: в черно-синем круге расположены стилизованные белые буквы I и M – Internazionale Milano.

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В статье: Интер (Милан) футбольная форма
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Источник:
Inter

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Onside (Чернігів)
07.04.2021 в 13:34
Повний хаос
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