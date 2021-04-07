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"Не знаю, пока я в Реале, посмотрим". Зидан с улыбкой на лице прокомментировал слухи о Ювентусе

Италия
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Зизу играл за "Старую синьору"

"Не знаю, пока я в Реале, посмотрим". Зидан с улыбкой на лице прокомментировал слухи о Ювентусе

Image Sport / foto di Matteo Gribaudi

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос журналиста по поводу слухов о возвращении француза в Турин, но уже как наставника. Цитируют 48-летнего специалиста Tuttomercatoweb и AS.

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"Скучаю ли я по Апеннинам? Италия навсегда останется в моем сердце, ведь я провел 5 лет в Турине, "Ювентус" был и остается важным этапом для меня. Увидимся ли в Италии вновь? Я не знаю (смеется). Пока я в Мадриде, посмотрим".

Напомним, Зидан защищал цвета "Ювентуса" с 1996-го по 2001-й год. Зинедин стал вместе с командой чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и дважды финалистом ЛЧ.

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В статье: Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Tuttomercatoweb

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