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У игрока сборной Италии обнаружен коронавирус
Это уже пятый случай в команде
Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста нет симптомов болезни, он изолирован от команды.
Пессина стал пятым игроком сборной Италии, у кого был выявлен COVID-19 после матчей национальной команды. Ранее положительные тесты также сдали: защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Марко Верратти ("ПСЖ") и Винченцо Грифо ("Фрайбург").
В текущем сезоне Пессина провел 32 матча за клуб из Бергамо, забил три гола и сделал три результативных передачи.
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