У игрока сборной Италии обнаружен коронавирус

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста нет симптомов болезни, он изолирован от команды.

Пессина стал пятым игроком сборной Италии, у кого был выявлен COVID-19 после матчей национальной команды. Ранее положительные тесты также сдали: защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Марко Верратти ("ПСЖ") и Винченцо Грифо ("Фрайбург").

В текущем сезоне Пессина провел 32 матча за клуб из Бергамо, забил три гола и сделал три результативных передачи.