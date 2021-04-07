  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. У игрока сборной Италии обнаружен коронавирус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У игрока сборной Италии обнаружен коронавирус

Италия
(1 голосов)

Это уже пятый случай в команде

У игрока сборной Италии обнаружен коронавирус

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста нет симптомов болезни, он изолирован от команды.

Пессина стал пятым игроком сборной Италии, у кого был выявлен COVID-19 после матчей национальной команды. Ранее положительные тесты также сдали: защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Марко Верратти ("ПСЖ") и Винченцо Грифо ("Фрайбург").

В текущем сезоне Пессина провел 32 матча за клуб из Бергамо, забил три гола и сделал три результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Маттео Пессина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...