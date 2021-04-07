Президент ФК "Монца" (занимает 4 место в итальянской Серии В) Сильвио Берлускони госпитализирован второй раз за две недели.

84-летний экс-президент "Милана", сообщает La Repubblica, был госпитализирован вчера днем в Сан-Раффаэле в Милане.

Он прилетел на вертолете из Прованса. Там провел Пасху вместе с дочерью Мариной.

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Состояние Берлускони вчера оценивали врачи, они решили отправить его обратно в Сан-Раффаэле после осмотра.

Президент "Монцы" уже был в больнице 24 марта.