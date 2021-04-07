Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сильвио Берлускони госпитализирован второй раз за две недели
После католической Пасхи
Фото: Unione Sarda/Ansa
Президент ФК "Монца" (занимает 4 место в итальянской Серии В) Сильвио Берлускони госпитализирован второй раз за две недели.
84-летний экс-президент "Милана", сообщает La Repubblica, был госпитализирован вчера днем в Сан-Раффаэле в Милане.
Он прилетел на вертолете из Прованса. Там провел Пасху вместе с дочерью Мариной.
Состояние Берлускони вчера оценивали врачи, они решили отправить его обратно в Сан-Раффаэле после осмотра.
Президент "Монцы" уже был в больнице 24 марта.
Популярное сейчас
- 26 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО
- Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала
- Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером
- ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году