Шикарный обыгрыш Федерико Кьезы и мяч "на блюдечке" для Роналду

"Ювентус" вышел вперед в поединке Серии А с "Наполи" - 1:0.

На 13 минуте мяч забил Криштиану Роналду.

Но гол для него сделал игрок правого фланга Федерико Кьеза. Он "накрутил" сразу двух соперников, Лоренцо Инсинье и Ельсейда Хюсая, и очень удачно прострелил.

А там Криштиану Роналду в касание переправил мяч в ворота.

Напомним, что у "Наполи" и "Ювентуса" одинаковое количество очков (по 56), они делят 4 позицию в турнирной таблице.