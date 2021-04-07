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Шикарный обыгрыш Федерико Кьезы и мяч "на блюдечке" для Роналду

Италия
(2 голосов)

У Миколенко уже есть его футболка

Шикарный обыгрыш Федерико Кьезы и мяч "на блюдечке" для Роналду

Фото: Juventus

Новина українською

"Ювентус" вышел вперед в поединке Серии А с "Наполи" - 1:0.

На 13 минуте мяч забил Криштиану Роналду.

Но гол для него сделал игрок правого фланга Федерико Кьеза. Он "накрутил" сразу двух соперников, Лоренцо Инсинье и Ельсейда Хюсая, и очень удачно прострелил.

А там Криштиану Роналду в касание переправил мяч в ворота.

Напомним, что у "Наполи" и "Ювентуса" одинаковое количество очков (по 56), они делят 4 позицию в турнирной таблице.

Читайте такжеПосле первого тайма Миколенко обменялся футболками с Федерико Кьезой

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.04.2021 в 21:37
КРІШТІАНО РОНАЛДО - найкращий футболіст світу
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