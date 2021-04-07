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Как Роналду, Кьеза и Дибала спасали Пирло. Ювентус - Наполи 2:1. Обзор матча, видео голов
Говорили, в случае поражения могла быть и отставка
Фото: Juventus
Туринский "Ювентус" благодаря этой победе сумел оторваться от неаполитанцев (обе команды занимали 4 место).
В следующем туре Юве дома сыграет с "Дженоа" (суббота, 16:00), а "Наполи" на выезде встретится с "Сампдорией" (воскресенье, 16:00).
Читайте такжеСерия А. Ювентус - Наполи 2:1. Чемпион ещё жив
"Ювентус" - "Наполи" 2:1
Голы: Криштиану Роналду (13), Дибала (73) - Л. Инсинье (90, пенальти)
Видеообзор матча
1 тайм
2 тайм
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