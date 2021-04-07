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Как Роналду, Кьеза и Дибала спасали Пирло. Ювентус - Наполи 2:1. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Говорили, в случае поражения могла быть и отставка

Как Роналду, Кьеза и Дибала спасали Пирло. Ювентус - Наполи 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото: Juventus

Новина українською

Туринский "Ювентус" благодаря этой победе сумел оторваться от неаполитанцев (обе команды занимали 4 место).

В следующем туре Юве дома сыграет с "Дженоа" (суббота, 16:00), а "Наполи" на выезде встретится с "Сампдорией" (воскресенье, 16:00).

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"Ювентус" - "Наполи" 2:1

Голы: Криштиану Роналду (13), Дибала (73) - Л. Инсинье (90, пенальти)

Видеообзор матча

1 тайм

2 тайм

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Наполи (Неаполь)
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