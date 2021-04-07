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Голы Лукаку и Лаутаро как по учебнику. Интер - Сассуоло 2:1. Обзор матча
Уверенная команда Антонио Конте
Фото: Inter Milan
Миланский "Интер", лидер Серии А, на пути к "скудетто" обыграл крепкого середнячка.
Впереди у миланцев домашняя встреча с "Кальяри". А "Сассуоло" поедет в гости к команде Филиппо Индзаги - "Беневенто".
Серия А, 29 тур
"Интер" - "Сассуоло" 2:1
Голы: Лукаку (10), Лаутаро Мартинес (67) - Хамед Джуниор Траоре (85)
Обзор матча
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