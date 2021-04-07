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Голы Лукаку и Лаутаро как по учебнику. Интер - Сассуоло 2:1. Обзор матча

Италия
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Уверенная команда Антонио Конте

Голы Лукаку и Лаутаро как по учебнику. Интер - Сассуоло 2:1. Обзор матча

Фото: Inter Milan

Новина українською

Миланский "Интер", лидер Серии А, на пути к "скудетто" обыграл крепкого середнячка.

Впереди у миланцев домашняя встреча с "Кальяри". А "Сассуоло" поедет в гости к команде Филиппо Индзаги - "Беневенто".

Серия А, 29 тур

"Интер" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Лукаку (10), Лаутаро Мартинес (67) - Хамед Джуниор Траоре (85)

Обзор матча

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В статье: Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан) Сассуоло Лаутаро Мартинес
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