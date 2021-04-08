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Новый стадион Пармы. Клуб представил видео проекта будущей арены
Вдохновленный Фарнезским дворцом
Фото: Youtube Parma
"Парма" опубликовала видео нового проекта "Стадио Тардини" в ролике "Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой".
"Джаллоблу" работают над новым проектом арены. Архитектор Алессандро Зоппини заявил, что новый стадион будет "вдохновленный Палаццо Фарнезе и будет на службе жителям Пармы".
Меценат Кайл Краузе заявил, что это будет "самый красивый стадион в Италии" и выразил надежду, что строительство начнется через год, отмечает Football Italia.
Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ????️????????— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2021
Guarda il video ????⤵️
Scopri di più ????➡️ https://t.co/BekJ2JFUas#ForzaParma pic.twitter.com/SRGWPM7CHd
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