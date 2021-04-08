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Новый стадион Пармы. Клуб представил видео проекта будущей арены

Италия
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Вдохновленный Фарнезским дворцом

Новый стадион Пармы. Клуб представил видео проекта будущей арены

Фото: Youtube Parma

Новина українською

"Парма" опубликовала видео нового проекта "Стадио Тардини" в ролике "Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой".

"Джаллоблу" работают над новым проектом арены. Архитектор Алессандро Зоппини заявил, что новый стадион будет "вдохновленный Палаццо Фарнезе и будет на службе жителям Пармы".

Меценат Кайл Краузе заявил, что это будет "самый красивый стадион в Италии" и выразил надежду, что строительство начнется через год, отмечает Football Italia.

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В статье: Стадион Парма (Парма)
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