Новый стадион Пармы. Клуб представил видео проекта будущей арены

"Парма" опубликовала видео нового проекта "Стадио Тардини" в ролике "Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой".

"Джаллоблу" работают над новым проектом арены. Архитектор Алессандро Зоппини заявил, что новый стадион будет "вдохновленный Палаццо Фарнезе и будет на службе жителям Пармы".

Меценат Кайл Краузе заявил, что это будет "самый красивый стадион в Италии" и выразил надежду, что строительство начнется через год, отмечает Football Italia.