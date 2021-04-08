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Наставник Лацио сдал положительный тест на коронавирус
И вся его семья
F. Risorto, Medium
Пресс-служба римского "Лацио" сообщает о том, что вчера главный тренер "орлов" Симоне Индзаги сдал положительный тест на COVID-19. Вместе с алленаторе столичного клуба инфицировались члены его семьи.
Римляне сообщают, что Индзаги соблюдает установленный протокол и находится на самоизоляции.
"Лацио" пребывает на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии (52 балла). "Наполи" опережает "орлов" на 4 зачетных пункта, "Рома" же отстает от "Лацио" на 1 зачетный пункт. Отметим, что у команды Симоне есть один матч в запасе.
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