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Наставник Лацио сдал положительный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

И вся его семья

Наставник Лацио сдал положительный тест на коронавирус

F. Risorto, Medium

Новина українською

Пресс-служба римского "Лацио" сообщает о том, что вчера главный тренер "орлов" Симоне Индзаги сдал положительный тест на COVID-19. Вместе с алленаторе столичного клуба инфицировались члены его семьи.

Римляне сообщают, что Индзаги соблюдает установленный протокол и находится на самоизоляции.

"Лацио" пребывает на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии (52 балла). "Наполи" опережает "орлов" на 4 зачетных пункта, "Рома" же отстает от "Лацио" на 1 зачетный пункт. Отметим, что у команды Симоне есть один матч в запасе.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги коронавирус
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Источник:
SS Lazio

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