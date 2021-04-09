Италия
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Сарри отказался возглавлять Фиорентину
Маурицио вернется к работе по окончанию сезона
Итальянский специалист Маурицио Сарри не хочет возглавлять "Фиорентину", пишет Football Italia.
По данным источника, 62-летний тренер не планирует возглавлять какой-либо клуб по ходу сезона. Он также отказал "Марселю". С Сарри контактируют "Наполи" и "Рома". Специалист хотел бы вернуться к работе по завершении сезона-2020/21.
Последним клубом, в котором работал Сарри, был "Ювентус". Туринский клуб специалист покинул летом 2020 года.
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