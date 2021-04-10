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Пульнул не глядя. ВИДЕО неожиданного и эффектного гола из Серии А

Италия
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Матч аутсайдеров порадовал красотой

Пульнул не глядя. ВИДЕО неожиданного и эффектного гола из Серии А

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Кротоне", кажется, не имеет шансов на то, чтобы избежать вылета из Серии А. Но команда Серсе Косми будет цепляться за любую возможность. Ну а дерзким Удача всегда благоволит. Вот и в игре со "Специей", которая является потенциальным конкурентом в борьбе за выживание, "Кротоне" повезло открыть счет. Отличился защитник Коффи Джиджи, который последний раз забивал в официальном матче еще в сезоне 2013/14, когда выступал за "Нант". Но как он это сделал!

В настоящее время продолжается второй тайм, за ходом игры следите с помощью матч-центра UA-Футбол

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В статье: Коффи Джиджи Кротоне (Кротоне) Специя
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