Ибрагимович подпишет новый контракт с Миланом

Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом" на один год.

39-летний нападающий стремится дальше играть на "Сан-Сиро" и соглашение о новом контракте уже достигнуто. Ибрагимович будет получать около 7 млн. Евро в год - такую же заработную плату, что и по действующему контракту.

В этом сезоне Златан забил 15 голов и отдал один ассист в 16 матчах Серии А. Также звёздный форвард вернулся в состав шведской национальной команды после пятилетней паузы.