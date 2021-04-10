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Ибрагимович подпишет новый контракт с Миланом
Швед не собирается завершать карьеру
фото - Getty Images
Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом" на один год.
39-летний нападающий стремится дальше играть на "Сан-Сиро" и соглашение о новом контракте уже достигнуто. Ибрагимович будет получать около 7 млн. Евро в год - такую же заработную плату, что и по действующему контракту.
В этом сезоне Златан забил 15 голов и отдал один ассист в 16 матчах Серии А. Также звёздный форвард вернулся в состав шведской национальной команды после пятилетней паузы.
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Источник:Sky Sports
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