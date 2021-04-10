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Жервиньо может перейти в мексиканский Пумас

Италия
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Нападающий хочет сменить клуб летом

Жервиньо может перейти в мексиканский Пумас

Новина українською

Игрок "Пармы" Жервиньо может перейти в мексиканский клуб "Пумас".

Сейчас агент 33-летнего ивуарийца находится в Мексике, где ведёт переговоры с местным клубом. Ожидается, что форвард станет заменой нападающему Хуану Итурбе.

Согласно данным Transfermarkt, в нынешнем сезоне ивуариец провёл 20 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Жервиньо с "Пармой" рассчитан до лета 2022 года. Цена игрока составляет 2,5 млн Евро.

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В статье: Жервиньо Парма (Парма) Пумас
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Источник:
Николо Скира

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