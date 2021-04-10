Пирло: Надеюсь, что смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающего туринцев Пауло Дибалы.

"Я всегда говорил, что это важный игрок, и, к сожалению, он не так часто был в моем распоряжении в этом сезоне.

Давайте не будем заглядывать в будущее, а сосредоточимся на настоящем. У него еще год по контракту, так что он будет играть за "Юве" в следующем сезоне.

Дибала может менять ход матча. Я надеюсь, что в какой-то момент смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу", – рассказал итальянец.