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Пирло: Надеюсь, что смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу

Италия
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Андреа верит в Пауло

Пирло: Надеюсь, что смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу

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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающего туринцев Пауло Дибалы.

"Я всегда говорил, что это важный игрок, и, к сожалению, он не так часто был в моем распоряжении в этом сезоне.

Давайте не будем заглядывать в будущее, а сосредоточимся на настоящем. У него еще год по контракту, так что он будет играть за "Юве" в следующем сезоне.

Дибала может менять ход матча. Я надеюсь, что в какой-то момент смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу", – рассказал итальянец.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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