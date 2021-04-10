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Пирло: Надеюсь, что смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу
Андреа верит в Пауло
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающего туринцев Пауло Дибалы.
"Я всегда говорил, что это важный игрок, и, к сожалению, он не так часто был в моем распоряжении в этом сезоне.
Давайте не будем заглядывать в будущее, а сосредоточимся на настоящем. У него еще год по контракту, так что он будет играть за "Юве" в следующем сезоне.
Дибала может менять ход матча. Я надеюсь, что в какой-то момент смогу одновременно использовать Роналду, Морату и Дибалу", – рассказал итальянец.
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