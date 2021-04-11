Златан ассистирует и самоустраняется. Парма - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Парма - Милан, которые встречались в 30-м туре итальянской Серии А. В первом тайме для россонери ничто не предвещало беды - Ребич открыл счет после классного паса Ибрагимовича, а Кэсси закрепил преимущество. Однако после перерыва Златан получил прямую красную карточку, и Парма воспользовалась численным большинством, сократив отставание. Впрочем, последнее слово все же было за Миланом - Леау закрепил победу команды Пиоли, которая не собирается отдавать второе место.

Серия А. 30-й тур

Парма - Милан 1:3

Голы: Гальоло 66 - Ребич 8, Кэсси 44, Леау 90+4

Удаление: Ибрагимович 60