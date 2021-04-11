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Златан ассистирует и самоустраняется. Парма - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча чемпионата Италии Парма - Милан, 10 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Парма - Милан, которые встречались в 30-м туре итальянской Серии А. В первом тайме для россонери ничто не предвещало беды - Ребич открыл счет после классного паса Ибрагимовича, а Кэсси закрепил преимущество. Однако после перерыва Златан получил прямую красную карточку, и Парма воспользовалась численным большинством, сократив отставание. Впрочем, последнее слово все же было за Миланом - Леау закрепил победу команды Пиоли, которая не собирается отдавать второе место.
Серия А. 30-й тур
Парма - Милан 1:3
Голы: Гальоло 66 - Ребич 8, Кэсси 44, Леау 90+4
Удаление: Ибрагимович 60
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