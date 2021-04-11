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Ювентус хочет вернуть своего воспитанника

Италия
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Молодой итальянец впечатляет в этом сезоне

Ювентус хочет вернуть своего воспитанника

Новина українською

Форвард "Эвертона" Мойзе Кин, который этот сезон играет в аренде за "ПСЖ", может вернуться в "Ювентус".

Боссы итальянского клуба следят за своим воспитанником и хотят подписать с ним контракт, учитывая успехи нападающего в Франции.

В текущем сезоне Мойзе Кин провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах. Он отметился 15-ю голами и одной результативной передачей. 21-летний итальянец уже успел провести восемь матчей за национальную сборную и забил два гола.

Согласно данным Trnsfermarkt, его цена составляет 35 млн Евро.

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В статье: Мойзе Кин Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Ювентус
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Источник:
Tuttosport

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