Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет вернуть своего воспитанника
Молодой итальянец впечатляет в этом сезоне
Форвард "Эвертона" Мойзе Кин, который этот сезон играет в аренде за "ПСЖ", может вернуться в "Ювентус".
Боссы итальянского клуба следят за своим воспитанником и хотят подписать с ним контракт, учитывая успехи нападающего в Франции.
В текущем сезоне Мойзе Кин провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах. Он отметился 15-ю голами и одной результативной передачей. 21-летний итальянец уже успел провести восемь матчей за национальную сборную и забил два гола.
Согласно данным Trnsfermarkt, его цена составляет 35 млн Евро.
Популярное сейчас
- СМИ: Милевский уйдет из Миная после сезона
- Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR
- Уверенное Динамо, победа Реала в Эль-Классико, поражение Сити. Главные новости за 10 апреля
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году