Ювентус хочет вернуть своего воспитанника

Форвард "Эвертона" Мойзе Кин, который этот сезон играет в аренде за "ПСЖ", может вернуться в "Ювентус".

Боссы итальянского клуба следят за своим воспитанником и хотят подписать с ним контракт, учитывая успехи нападающего в Франции.

В текущем сезоне Мойзе Кин провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах. Он отметился 15-ю голами и одной результативной передачей. 21-летний итальянец уже успел провести восемь матчей за национальную сборную и забил два гола.

Согласно данным Trnsfermarkt, его цена составляет 35 млн Евро.