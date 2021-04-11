Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Вновь неубедительная, но вновь драгоценная победа Интера
Одиннадцатая победа подряд
Милан. "Джузеппе Меацца" "Интер" - "Кальяри" 1:0 Гол: Дармиан 76 "Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Д'Амброзио 84), Брозович, Сенси (Весино 80), Эриксен (Гальярдини 81), Янг (Хакими 69), Лукаку, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 69) "Кальяри": Викарио, Ругани (Симеоне 85), Годин, Карбони, Дзаппа (Черри 90), Марин, Данкан (Асамоа 72), Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Паволетти (Перейро 90) Предупреждения: Брозович 52 - Наингголан 90+3 11 побед "Интера" в лиге подряд впервые за 14 лет. 13 подряд матчей без поражений и со всего четырьмя пропущенными. 11 очков преимущества над вторым местом. Скудетто близко. Даже в "Милане" и "Ювентусе" уже заявляют, что борются лишь за место в Топ-4. Правда, матч против "Кальяри" мог стать подводным камнем. Из-за самоуспокоенности, отсутствия в "старте" важных игроков - Бареллы, Лаутаро, Хакими. Из-за борьбы сардов против вылета. Именно её, а не их 18-ое место и три поражения подряд генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта назвал решающей. И здесь была борьба. В первые 35 минут "Интер" участвовал в борьбе лениво. Нанёс лишь четыре удара по воротам, осаждал штрафную соперника без особого энтузиазма. Отметить можно было лишь удар Эриксена с 18-ти метров в дебюте матча. Викарио, проводивший первый матч в карьере в Серии А (Краньо заразился коронавирусом), отлично вытащил из-под перекладины. Удары Сенси и того же Эриксена не попали. "Кальяри", сидевший в обороне, в итоге даже ответил. Выстрел Наингголана издали пришлось отбивать Хандановичу. Лишь тогда фаворит проснулся, начал свой обстрел. Викарио спас от прорыва Дармиана. Второй тайм миланцы начали энергичнее, постоянно пытались обстреливать ворота. Хотя не с лучших позиций, поэтому либо выходило неточно, либо Викарио чётко отбивал. Ромелу Лукаку был непривычно пассивен. На 68-ой минуте Де Фрай головой с подачи углового также не забил - перекладина отбила. Лишь отрезок ещё более мощного давления после этого принёс гол. Лукаку поучаствовал, оставив вышедшего на замену Хакими свободным на правом фланге, а прострел Ашрафа замкнул другой латераль - Дармиан. И на этом матч закончился. Давление "Кальяри" в концовке не потревожило Хандановича. Уже шестая победа "Интера" подряд с разницей во всего лишь один мяч. Уже в который раз он отыграл неубедительно. Тем не менее, продолжает прокладывать прямой путь к Скудетто. С 11-ю победами подряд этот путь ясен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо не подпускает Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Верес и Черноморец наращивают отрыв. Таблица Первой лиги 2020/21
- Украинский Доннарумма. Итальянские СМИ пишут об интересе Милана к Трубину
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
IM-RM-DK (Miami)
11.04.2021 в 16:37
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...