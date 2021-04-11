Серия А. Вновь неубедительная, но вновь драгоценная победа Интера

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Дармиан 76

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Д'Амброзио 84), Брозович, Сенси (Весино 80), Эриксен (Гальярдини 81), Янг (Хакими 69), Лукаку, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 69)

": Викарио, Ругани (Симеоне 85), Годин, Карбони, Дзаппа (Черри 90), Марин, Данкан (Асамоа 72), Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Паволетти (Перейро 90)

: Брозович 52 - Наингголан 90+3

11 побед "Интера" в лиге подряд впервые за 14 лет. 13 подряд матчей без поражений и со всего четырьмя пропущенными. 11 очков преимущества над вторым местом. Скудетто близко. Даже в "Милане" и "Ювентусе" уже заявляют, что борются лишь за место в Топ-4. Правда, матч против "Кальяри" мог стать подводным камнем. Из-за самоуспокоенности, отсутствия в "старте" важных игроков - Бареллы, Лаутаро, Хакими. Из-за борьбы сардов против вылета. Именно её, а не их 18-ое место и три поражения подряд генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта назвал решающей. И здесь была борьба.

В первые 35 минут "Интер" участвовал в борьбе лениво. Нанёс лишь четыре удара по воротам, осаждал штрафную соперника без особого энтузиазма. Отметить можно было лишь удар Эриксена с 18-ти метров в дебюте матча. Викарио, проводивший первый матч в карьере в Серии А (Краньо заразился коронавирусом), отлично вытащил из-под перекладины. Удары Сенси и того же Эриксена не попали. "Кальяри", сидевший в обороне, в итоге даже ответил. Выстрел Наингголана издали пришлось отбивать Хандановичу. Лишь тогда фаворит проснулся, начал свой обстрел. Викарио спас от прорыва Дармиана.

Второй тайм миланцы начали энергичнее, постоянно пытались обстреливать ворота. Хотя не с лучших позиций, поэтому либо выходило неточно, либо Викарио чётко отбивал. Ромелу Лукаку был непривычно пассивен. На 68-ой минуте Де Фрай головой с подачи углового также не забил - перекладина отбила. Лишь отрезок ещё более мощного давления после этого принёс гол. Лукаку поучаствовал, оставив вышедшего на замену Хакими свободным на правом фланге, а прострел Ашрафа замкнул другой латераль - Дармиан. И на этом матч закончился. Давление "Кальяри" в концовке не потревожило Хандановича.

Уже шестая победа "Интера" подряд с разницей во всего лишь один мяч. Уже в который раз он отыграл неубедительно. Тем не менее, продолжает прокладывать прямой путь к Скудетто. С 11-ю победами подряд этот путь ясен.