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Аталанта вернет защитника в Милан

Италия
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Клуб из Бергамо не собирается активировать опцию выкупа футболиста

Аталанта вернет защитника в Милан

Getty Images

Новина українською

"Аталанта" не собирается викупать контракт защитника Маттиа Кальдара в "Милан". Об этом сообщил агент футболиста Джузеппе Рисо.

По окончании сезона 26-летний игрок вернется в состав "россонери". Тренерский штаб "Аталанты" не доверил защитнику место в стартовом составе. В этом сезоне Кальдара сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, и не отличился результативными действиями.

Согласно данным Transfermarkt, футболист стоит 6 млн. Евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Маттиа Кальдара
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Источник:
Николо Скира

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