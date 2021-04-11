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Аталанта вернет защитника в Милан
Клуб из Бергамо не собирается активировать опцию выкупа футболиста
Getty Images
"Аталанта" не собирается викупать контракт защитника Маттиа Кальдара в "Милан". Об этом сообщил агент футболиста Джузеппе Рисо.
По окончании сезона 26-летний игрок вернется в состав "россонери". Тренерский штаб "Аталанты" не доверил защитнику место в стартовом составе. В этом сезоне Кальдара сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, и не отличился результативными действиями.
Согласно данным Transfermarkt, футболист стоит 6 млн. Евро.
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Источник:Николо Скира
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