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Конте после Кальяри: За два сезона Интер вырос со всех точек зрения

Италия
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Наставник миланцев подвел итоги победы

Конте после Кальяри: За два сезона Интер вырос со всех точек зрения

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал минимальную домашнюю победу над "Кальяри" в матче 30-го тура итальянской Серии А.

"Поединков становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее, я повторяю это уже некоторое время. Вчера победил "Милан", и для нас было важно сохранить дистанцию ​​на прежнем уровне.

Мы привыкаем к этой ситуации – к ситуации, когда мы постоянно под давлением, играем на победу. Я очень доволен тем, как мы продвигаемся с этими ребятами. За два сезона мы сильно выросли со всех точек зрения", – рассказал Конте.

После этого тура "нерадзурри" имеют в своем активе 74 очка и лидируют в турнирной таблице, у второго "Милана" на 11 баллов меньше.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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