Конте после Кальяри: За два сезона Интер вырос со всех точек зрения

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал минимальную домашнюю победу над "Кальяри" в матче 30-го тура итальянской Серии А.

"Поединков становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее, я повторяю это уже некоторое время. Вчера победил "Милан", и для нас было важно сохранить дистанцию ​​на прежнем уровне.

Мы привыкаем к этой ситуации – к ситуации, когда мы постоянно под давлением, играем на победу. Я очень доволен тем, как мы продвигаемся с этими ребятами. За два сезона мы сильно выросли со всех точек зрения", – рассказал Конте.