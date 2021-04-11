Серия А. Ювентус и Наполи держат темп, Лацио вновь вырывает победу в добавленное время

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Кулушевски 4, Мората 22, МакКенни 70 - Скамакка 49

": Щесны, Куадрадо (Сандро 46), Де Лихт, Кьеллини, Данило, Кулушевски (МакКенни 68), Бентанкур, Рабио (Рэмзи 84), Кьеза (Артур 74), Мората (Дибала 68), Криштиану Роналду

": Перин; Мазьелло, Радованович, Кришито, Бираски (Гильоне 46), Ровелла (Зайц 63), Бадель, Бехрами (Пьяца 46), Дзаппакоста, Пандев (Шомуродов 63), Скамакка (Мелегони 70)

: Куадрадо 20, Кулушевски 37, Сандро 82 - Бехрами 38, Ровелла 53, Кришито 62

Солидная приличная победа над "Наполи" в перенесённом матче оживила "Ювентус", отодвинула его и особенно Андреа Пирло от пропасти. В нынешнем сезоне никогда нельзя точно знать, надолго ли. Уже не раз после подобных побед он довольно быстро оступался и возвращался к старому. Но по крайней мере, сегодня игра и результат того матча были закреплены. Пирло требовал то же отношение к делу, что и было против "Наполи", и против более слабых команд. Иначе та победа потеряет значение. Сегодня он увидел желаемое в первом тайме и удержался во втором.

"Дженоа" уже отбирала очки у "Милана", "Лацио", "Наполи", "Аталанты". "Юве" для победы над ней понадобились два пенальти Криштиану Роналду после 77-ой минуты. Но это было уже давненько, а к 30-му туру она подошла лишь с одной победой в восьми последних матчах. И в Турине рано пропустила. Куадрадо легко прорвался по правому флангу и выложил чуть назад под отличный удар Кулушевски. Пыталась реагировать, но "Ювентус" сегодня играл с настроением. На 22-ой минуте Кьеза перехватил в центре поля, Перин вытащил его удар, Роналду добил лишь в стойку с метра, а Мората - уже точнее.

"Дженоа" вернулась в концовке тайма. Скамакка прорвался один-на-один. Щесны спас, спас поляк и в начале второго тайма от удара Ровеллы под стойку. Затем Пьяца пробил в небеса с десяти метров. Ещё до этих двух ударов Скамакка головой замкнул угловой Ровеллы. Туринцы паниковали в обороне, запарывали отличные контратаки, генуэзцы давили. Но всё же постепенно игра успокоилась. И на фоне этого Данило запустил вышедшего на замену МакКенни вперёд на грани офсайда. ВАР показал, что положения вне игры не было.

"Ювентус" остаётся на третьем месте лишь в одном очке позади "Милана".

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Руис 35, Осимхен 87

": Аудеро, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло; Кандрева, Торсби, Янкто (Верре 86), Дамсгор (Лерис 86), Габбьядини, Квальярелла (Бальде 68)

": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руи, Руис (Бакайоко 90), Демме, Политано (Лосано 74), Зелински (Мертенс 75), Л. Инсинье (Элмас 90), Осимхен

: Манолас 24, Кулибали 46, Лосано 78

"Наполи" поражение в Турине остановило весьма жёстко. После 15 очков из 18-ти возможных сбило с ритма и вновь заставляет догонять. Хотя "Юве" начал тур на расстоянии лишь трёх очков, "Аталанта" - двух. То есть "везувиани" абсолютно в игре. Президент Аурелио Де Лаурентис после матча в среду нарушил клубный мораторий на общение с прессой, но только для поддержки игроков, призывов держать головы высоко и бороться далее. На потенциально непростом выезде против команды, неделю тому не проигравшей "Милану", эта борьба продолжилась.

"Сампдория", как и её соседи, также не в лучшей форме, с одной победой в семи матчах. В этом матче она явно собиралась обороняться. В первом тайме "Наполи" владел мячом в два раза больше, нанёс десять ударов по воротам. Много опасных не было, Зелински не попал с отличной позиции, Аудеро хорошо работал. Но в итоге сработала классная комбинация прямо через центр Руис-Осимхен-Зелински-Руис. Фабиан завершил ударом низом с 17-ти метров. А во втором тайме гостям удалось выдержать обмен ударами по воротам без последствий для себя.

Последствия могли быть отрицательными, когда Торсби точно замкнул головой навес углового. Однако ВАР позвал арбитра Паоло Валери, а тот отменил гол из-за толчка его автора в спину Кулибали. А в концовке матча Осимхен прорвался и закрепил победу своей команды.

На данный момент, перед матчем "Аталанты", "Наполи" опережает её, то есть четвёртый, и лишь в трёх очках позади "Юве". Он полностью в борьбе.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Милинкович-Савич 90+2

": Сильвестри, Давидович, Маньяни, Димарко (Чеккерини 75), Фараони, Велозу (Илич 69), Стураро, Лазович, Барак (Сальседо 85), Дзакканьи (Бесса 75), Лазанья (Калинич 85)

": Рейна; Марушич, Ачерби, Раду, Акпа-Акпро (Пароло 83), Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте 83), Луис Альберто (А. Перейра 75), Фарес (Лулич 75), Иммобиле, Кайседо (Мурики 78)

: Кайседо 49, Луис Альберто 72

"Лацио" также заявляет, что в борьбе за Топ-4. Шесть очков отставания и матч в запасе не закрывали эту борьбу. Хотя он выглядит ощутимо слабее первой пятёрки. И три победы подряд не изменили впечатления. Сегодня позарез была нужна четвёртая. Даже в Вероне против крайне неудобного соперника. Выигравшего в Риме в первом туре. Хотя в последнее время "мастифы" слишком часто проигрывают, побеждая лишь аутсайдеров. "Орлы" же также не побеждают сильных соперников. Потому сегодня даже речь о прорыве.

В этом матче ударов по воротам было гораздо меньше. В первом тайме - лишь шесть. Иммобиле издали зацепил каркас ворот. В начале второго тайма Кайседо прошёл всех оппонентов и забил, но ВАР посчитал, что одного оппонента ударил локтем. После этого в основное время ничего особо не запомнилось. А вот в добавленное, время, в которое "Лацио" уже добыл и не посчитать сколько побед и ничьих, он вновь сделал это. Раду отлично навесил на Милинковича-Савича.

Подопечные зараженного коронавирусом Симоне Индзаги борются и за тренера и держатся как могут в погоне за фаворитами. Хотя и играют не очень хорошо.