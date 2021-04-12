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Подарок болбою? Роналду бросил футболку на газон после матча с Дженоа, CR7 не будут штрафовать
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Фото: Imago
Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду снял с себя футболку после финального свистка матча Серии А с "Дженоа" (3:1). Голы туринцев провели Деян Кулусевский, Альваро Мората и Уэстон Маккени. Португалец бросил джерси на газон, после чего болбой подобрал элемент экипировки.
По информации журналиста Ромео Агрести, 36-летний Роналду отдал футболку болбою по его просьбе. Правда, в то же время алленаторе "Старой синьоры" Андреа Пирло отметил, что форвард был расстроен качеством своего выступления:
"Он хотел забить, чемпион всегда хочет отличиться. Такое случается, матч закончился и он нервничал. Я не думаю, что клуб будет штрафовать Криштиану".
April 11, 2021
Zoomato. Perdonate la qualità delle immagini, ma non sono esperto in materia ☺️ pic.twitter.com/3vpn9gjRki— Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2021
"Ювентус" набрал 62 зачетных пункта и поднялся на третье место в таблице Серии А.
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