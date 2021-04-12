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Подарок болбою? Роналду бросил футболку на газон после матча с Дженоа, CR7 не будут штрафовать

Италия
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Подарок болбою? Роналду бросил футболку на газон после матча с Дженоа, CR7 не будут штрафовать

Фото: Imago

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Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду снял с себя футболку после финального свистка матча Серии А с "Дженоа" (3:1). Голы туринцев провели Деян Кулусевский, Альваро Мората и Уэстон Маккени. Португалец бросил джерси на газон, после чего болбой подобрал элемент экипировки.

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По информации журналиста Ромео Агрести, 36-летний Роналду отдал футболку болбою по его просьбе. Правда, в то же время алленаторе "Старой синьоры" Андреа Пирло отметил, что форвард был расстроен качеством своего выступления:

"Он хотел забить, чемпион всегда хочет отличиться. Такое случается, матч закончился и он нервничал. Я не думаю, что клуб будет штрафовать Криштиану".

"Ювентус" набрал 62 зачетных пункта и поднялся на третье место в таблице Серии А.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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