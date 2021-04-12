Гасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал финишную прямую сезона в Серии А. Цитирует тренера портал Football Italia.

"Мы смогли обыграть "Фиорентину" в сложном поединке (3:2). Мы не в первый раз оставляем игру открытой, но при этом забиваем три мяча. Сапата сказал мне, что он мог забить 5 голов. "Фиалки" действовали агрессивно, они очень старались".

"Мы вернемся к схеме с 3 защитниками совсем скоро, я был вынужден перестроиться из-за недоступности некоторых футболистов и тактических особенностей наших оппонентов. Тем более, разница и так не слишком большая – один из двух центральных защитников в этой четверке смещается в центр поля. Наши хавбеки, Фройлер и Де Рон, обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен, могу сидеть на трибуне, а они летать на автопилоте".

"Иличич – отличный игрок. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Сейчас он играет за нас с большим энтузиазмо. Иногда хорошо, иногда – нет, но мы его очень любим, и я не знаю, был бы он счастливее в другом месте. Он один из нас, часть сильной команды".