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Гасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен

Италия
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Интересное заявление

Гасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал финишную прямую сезона в Серии А. Цитирует тренера портал Football Italia.

"Мы смогли обыграть "Фиорентину" в сложном поединке (3:2). Мы не в первый раз оставляем игру открытой, но при этом забиваем три мяча. Сапата сказал мне, что он мог забить 5 голов. "Фиалки" действовали агрессивно, они очень старались".

"Мы вернемся к схеме с 3 защитниками совсем скоро, я был вынужден перестроиться из-за недоступности некоторых футболистов и тактических особенностей наших оппонентов. Тем более, разница и так не слишком большая – один из двух центральных защитников в этой четверке смещается в центр поля. Наши хавбеки, Фройлер и Де Рон, обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен, могу сидеть на трибуне, а они летать на автопилоте".

"Иличич – отличный игрок. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Сейчас он играет за нас с большим энтузиазмо. Иногда хорошо, иногда – нет, но мы его очень любим, и я не знаю, был бы он счастливее в другом месте. Он один из нас, часть сильной команды".

"Амбиции "Аталанты" сильно возросли за 5 лет. Мы не топ-клуб, как "Ювентус" и "Интер", с которыми сражаемся, у них огромные финансовые возможности. "Аталанта" не может конкурировать с ними на трансферном рынке. Наши боссы не могут подписать Лукаку или Осимхена. Мы поднялись благодаря умным трансферам".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич Дуван Сапата Ремо Фройлер Мартен де Роон
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Источник:
Football Italia

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