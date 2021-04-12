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Арбитр в Италии не будет судить матчи Милана
Так его наказали
Фото: forzajuve/автор невідомий
Арбитр Фабио Мареска некоторое время не будет судить матчи "Милана" из-за ситуации с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем.
Во второй половине матча "Парма" - "Милан" (1:3) в субботу, 10 апреля, шведу показали красную карточку за оскорбление судьи, когда "россонери" выигрывали 2:0. Ибрагимович настаивал, что он не оскорблял арбитра, и, очевидно, он избежит дисквалификации.
А вот с арбитром, как информирует Il Corriere della Sera, ситуация иначе. Ассоциации футбольных судей Италии не понравилось, как Мареска справился с ситуацией. Какое-то время ему не позволят судить матчи с участием "Милана".
Вратарь команды Доннарумма решительно протестовал против решения арбитра, когда тот решил показать Ибрагимовичу красную карточку.
Скандал - не новинка для Марески, его назвали в прессе "высокомерным", когда в декабре 202 года показал Педро красную карточку в матче "Рома" - "Сассуоло", а тренер "Интера" Антонио Конте поспорил с ним и был удален в матче " Удинезе "-" Интер "в январе.
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