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Интер установил рекорд Серии А по количеству побед

Италия
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Осталось набрать 13 очков

Интер установил рекорд Серии А по количеству побед

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Миланский "Интер" тренера Антонио Конте стал единственной командой в истории Серии А, которая выиграла аж 11 матчей второго круга (в последний раз теряли очки в матче с "Удинезе" еще 23 января 2021 - 0:0).

У "Интера" - 11 очков преимущества над второй командой турнирной таблицы "Миланом". Команде Конте хватит еще 13 очков в последних 8 играх сезона, чтобы гарантировать первое чемпионство в Серии А за последние 10 лет.

"Интер" владеет второй лучшей атакой в лиге с 69 забитыми голами и лучшей защитой вместе с "Ювентусом", лишь 27 пропущенных мячей.

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У "нерадзурри" также лучший средний балл, чем в 2010 году, когда "Интер" Жозе Моуринью выиграл сразу три титула. Тогда команда набирала в среднем 2,15 очка за игру, а сейчас, при Конте, 2,46.

Только команды Джованни Трапаттони и Роберто Манчини имеют лучшие результаты. В 1988-99 гг. команда Траппа получала 2,47 очка за игру, Манчини 2,55 - в 2006-2007, сообщает Football Italia.

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В статье: Серия А Интер (Милан)
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