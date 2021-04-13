Италия
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Важный игрок Ювентуса наконец вернулся в состав
Переболел коронавирусом
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сдал 2 отрицательные тесты на коронавирус.
Это означает, что он выздоровел после коронавируса и может вернуться к тренировкам с командой, сообщает клуб.
33-летний Бонуччи заразился COVID-19 в лагере национальной сборной Италии. Он пропустил матчи Серии А с "Торино", "Наполи" и "Дженоа".
В этом сезоне он провел 29 поединков за "Ювентус", забил 2 гола.
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