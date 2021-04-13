Важный игрок Ювентуса наконец вернулся в состав

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сдал 2 отрицательные тесты на коронавирус.

Это означает, что он выздоровел после коронавируса и может вернуться к тренировкам с командой, сообщает клуб.

33-летний Бонуччи заразился COVID-19 в лагере национальной сборной Италии. Он пропустил матчи Серии А с "Торино", "Наполи" и "Дженоа".

В этом сезоне он провел 29 поединков за "Ювентус", забил 2 гола.